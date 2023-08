Luca Re Sartù foi um dos milhares de peregrinos que participaram na Jornada Mundial da Juventude. O jovem italiano, de 24 anos, catequista e educador, que segundo a família sempre foi saudável, adoeceu durante a estadia em Lisboa. Começou a ter febre alta e cansaço extremo, mas os médicos que o assistiram em Lisboa atribuíram os sintomas ao cansaço e à mudança repentina de temperatura.





Há uma semana, à chegada ao Aeroporto de Bergamo, Luca foi levado para as Urgências de um hospital, onde sofreu paragem cardíaca. Na quinta-feira foi transferido para a unidade coronária do Hospital de Monza, onde morreu na sexta-feira. Os médicos suspeitam que Luca terá contraído a bactéria multirresistente ‘Staphylococcus’ em Lisboa, mas só o resultado da autópsia determinará a causa da morte.

Ao CM, Rui Nogueira, médico de família e dirigente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, explica que este tipo de bactérias é bastante comum. “É uma bactéria muito comum, faz parte da nossa flora habitual. Não tem a ver com a falta de higiene ou contaminação externa”, refere. Os sintomas são variados, desde febres muito altas, dores musculares ou de cabeça, entre outros. Amigdalites ou problemas de pele são as formas menos graves, mas em pessoas idosas ou com outras doenças associadas, a infeção bacteriana pode ser mais perigosa. “É necessário procurar cuidados médicos quando surgem os sintomas, para se conseguir um diagnóstico em tempo útil”, refere Rui Nogueira. O tratamento passa pela administração de antibióticos.





Por ano, em Portugal, as bactérias multirresistentes são responsáveis por cerca de 1160 mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Estima-se que em todo o Mundo um quinto das infeções hospitalares sejam provocadas por este tipo de bactérias.