Saiba quais são as máscaras mais eficazes contra a variante Ómicron

Com a variante Ómicron da Covid-19, altamente contagiosa, a espalhar-se por todo o mundo, é mais importante do que nunca usar todos os meios de proteção ao nosso alcance para evitar o contágio - a começar pelo uso de máscara.



Nem todas as máscaras são eficazes contra esta nova variante, principalmente as máscaras de tecido ou de pano. "As máscaras de tecido são pouco mais do que decorações faciais. Não há lugar para elas contra a variante Ómicron", disse a analista médica da CNN, Dra. Leana Wen.





De acordo com a especialista, é necessário usar "pelo menos uma máscara cirúrgica de três camadas", também conhecida como máscara descartável, que pode ser encontrada na maioria das farmácias e em alguns supermercados.