Saiba quais são os 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa que têm circulação condicionada

Segundo o Governo esta medida surge para "proteger o país" do aumento de casos na região, no entanto, os concelhos encontram-se em diferentes fases do desconfinamento. Os concelhos de Lisboa, Sintra e Sesimbra recuam no desconfinamento e os outros 15 concelhos encontram-se em situação de alerta, ou seja, avançam para a próxima fase do desconfinamento que vai ocorrer a 14 de junho mas estão sob vigilância devido ao elevado número de casos de Covid-19 que apresentam.