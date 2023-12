Uma exposição de máquinas de jogos da década de 80 no interior de uma igreja, inserida no ‘Castelo Mágico’, o parque temático de Natal de Montemor-o-Velho, está a causar revolta entre os habitantes locais. Durante o mês de dezembro, a Igreja de Santa Maria de Alcáçova foi transformada num salão de jogos com cerca de vinte máquinas, que podem ser utilizadas sem recurso a dinheiro.Face à iniciativa, as opiniões dividem-se na localidade, com a população a considerar uma “falta de respeito” utilizar um espaço de oração para efeito de jogo. “O objetivo é que seja um espaço para toda a família e não existe nenhum desrespeito pela igreja, até porque este espaço não tem culto”, disse aoo promotor do evento, Tiago Castelo Branco.