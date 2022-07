Santos Silva felicita Pichardo e saúda Portugal como país de integração

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, felicitou hoje o atleta português Pedro Pichardo, de origem cubana, pelo título de campeão mundial do triplo salto e saudou Portugal como "país de acolhimento e integração".

"Parabéns ao novo campeão mundial do triplo salto, Pedro Pablo Pichardo! Parabéns a Portugal, país de acolhimento e integração", escreveu Augusto Santos Silva, na sua conta na rede social Twitter.

Pedro Pablo Pichardo conquistou o título de campeão do mundo do triplo salto ao saltar 17,95 metros -- a melhor marca mundial do ano -- no Campeonato Mundial de Atletismo de 2022, em Eugene, nos Estados Unidos da América.

Na quinta-feira, o presidente da Assembleia da República teve uma polémica com o deputado e líder do Chega, André Ventura, quando se debatia em plenário o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.

Depois de Ventura ter feito um discurso contra a imigração, Augusto Santos Silva tomou a palavra e afirmou: "Devo dizer que como presidente da Assembleia da República de Portugal considero que Portugal deve muito, mas mesmo muito, aos muitos milhares de imigrantes que aqui trabalham, que aqui vivem e que aqui contribuem para a nossa Segurança Social, para a nossa coesão social, para a nossa vida coletiva, para a nossa cidadania e para a nossa dignidade como um país aberto inclusivo e respeitador dos outros".

Em seguida, a bancada do Chega abandonou os trabalhos parlamentares.

Pichardo, de 29 anos, juntou o título de campeão do mundo à medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, em 05 de agosto do ano passado, e tornou-se o sétimo português a conquistar um título mundial no atletismo, depois de Fernanda Ribeiro, Manuela Machado, Carla Sacramento, Inês Henriques, Rosa Mota e Nelson Évora.

Esta foi a primeira medalha para Portugal no Campeonato do Mundo de Atletismo em Eugene, no estado norte-americano do Oregon.

Pichardo lidera o 'ranking' mundial do triplo salto e venceu a Liga de Diamante de 2021.

Ainda como cubano, obteve segundos lugares nos campeonatos do mundo de 2013 em Moscovo e de 2015 em Pequim. Em 2019, na estreia em mundiais como português, em Doha, o saltador do Benfica terminou na quarta posição.