Santuário de Fátima conta Narrativa das Aparições com exposição de 150 peças

O Santuário de Fátima inaugurou este sábado, 30 de novembro, uma exposição com 150 peças, que comemora o centenário da primeira escultura de Nossa Senhora de Fátima, que está na Capelinha das Aparições. Trata-se de uma exposição temporária, que pode ser visitada na Basílica da Santíssima Trindade até 15 de outubro do próximo ano, intitulada "Vestida de branco".

Completam-se 100 anos no próximo dia 13 de junho de 2020 da chegada ao Santuário de Fátima da imagem que é venerada diariamente pelos peregrinos, na Capelinha das Aparições. Nesse dia, a imagem sairá da Capelinha e irá integrar a exposição.

"Esta exposição vai permitir ao visitante ter acesso a uma página da história da arte sobre aquilo que são as representações da Virgem Maria ao longo dos séculos, desde o românico, gótico, renascimento e até ao século XXI", disse ao CM Marco Daniel Duarte, comissário da exposição, adiantando que as peças em exposição são sobretudo esculturas e pinturas, mas há um conjunto variado de objetos, porque se pretendeu "diversificar os suportes para a transmissão daquilo que foi a ideia daquela que é a toda bela para as gerações de crentes" e por isso há "representações marianas quer em suporte escultórico, quer em pintura, quer a partir da matéria têxtil. Algumas são mais antigas, mas sempre comparadas com arte contemporânea, que é um exercício que gostamos muito de fazer".

A exposição reúne 150 peças e há uma em particular que Marco Daniel Duarte destaca: "uma roca dos anos 50, que é colocada nas mãos de um bebé. É uma peça muito pequenina, que do ponto de vista material pouco valor tem - ao contrário da maioria das peças que são muito importantes do ponto de vista artístico -, mas que do ponto de vista sentimental mostra o que é a afetividade ligada à Virgem de Fátima".

"Este tema da figuração da Virgem Maria, a partir daquilo que é a figuração de Fátima, acompanha o ser humano desde o nascimento até à morte", destaca o comissário da exposição, defendendo que a escultura de Nossa Senhora de Fátima "é uma imagem verdadeiramente ícone do catolicismo atual, com poucos paralelos no mundo que conhecemos. Ela tem um poder gravitacional muito grande, um poder de atração de multidões muito grande e isso deve-se não apenas à mensagem que representa, mas também à forma que ela tem".