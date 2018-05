Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Multidão em Fátima lembra visita do Papa

Recinto de oração repleto de peregrinos para as celebrações.

Por Isabel Jordão | 01:30

É ainda com a memória da visita do Papa Francisco, ocorrida no ano passado, que o Santuário de Fátima celebra este domingo a primeira peregrinação do ano, tendo como presidente um bispo asiático. Quem o lembrou foi o bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, ao afirmar que "ecoa ainda no recinto – que se torna tão grande como o Mundo – a mensagem que deixou há um ano, quando canonizou Francisco e Jacinta, perante uma multidão de peregrinos de 55 países".



O recinto de oração voltou este sábado a encher-se de peregrinos – às 17h00 já não havia espaço nos 14 parques de estacionamento que rodeiam o Santuário – que juntaram a sua voz à do cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong, "rezando para que o diálogo entre a Igreja Católica e as autoridades chinesas chegue a bom termo" e que os chineses possam assumir-se como católicos.



O movimento de peregrinos a pé também ultrapassou as expectativas, calculando-se que mais de 37 mil pessoas tenham chegado à Cova da Iria a pé, mais dois mil do que tinha sido anunciado pelo Movimento da Mensagem de Fátima.



Inscreveram-se no Santuário peregrinos oriundos de 26 países, com destaque para os provenientes da Ásia, sobretudo da China, de onde tem havido um "aumento exponencial" de visitantes ao Santuário.



"A grande Ásia emerge como continente, a nível económico-financeiro, geopolítico e religioso", disse D. António Marto, salientando que "a nível eclesial estamos a viver um momento delicado e esperançoso no diálogo entre a Igreja Católica e a China", salientou o bispo de Leiria-Fátima.



O cardeal John Tong iniciou a peregrinação "com humildade e confiança" e destacou as "desigualdades, angústias, conflitos e pecados" que o "nosso Mundo continua a sofrer".



Depois da Procissão das Velas, este sábado à noite, a peregrinação prossegue este domingo com a Missa Internacional e a Procissão do Adeus, terminando com um recital de música sacra às 16h00, a cargo do tenor Andrea Bocelli e da fadista Ana Moura, na Basílica da Santíssima Trindade.



D. António Marto apela a debate sobre a eutanásia

O bispo de Leiria-Fátima apelou este sábado a um debate "sincero, sério, esclarecido, esclarecedor, aprofundado e humanizador" sobre a eutanásia, defendendo que "é preciso cuidar da pessoa doente para lhe aliviar o sofrimento" e "não eliminar a pessoa".



D. António Marto afirmou ainda que "há muita falta de esclarecimento e ambiguidade no uso da terminologia".



DEPOIMENTOS

Estela Lima 48 anos, Guimarães

"É comovente o sacrifício das pessoas".



"É a primeira vez que venho a uma peregrinação e estou impressionada com a devoção das pessoas. É enternecedor e comovente o sacrifício das pessoas de joelhos, a dar a volta à capelinha. Dá vontade de chegar junto delas e de saber qual a sua história de vida."





Natividade Correia 62 anos, Alijó

"A minha neta pediu-me para vir acender uma vela".



"Há 22 anos que venho acompanhar a peregrinação de maio, mas esta é especial porque a minha neta de quatro anos, que vive em Hong Kong, pediu-me para vir acender uma vela a Nossa Senhora de Fátima. É o impulso da fé que me traz todos os anos ao Santuário."



PORMENORES

800 mil pedidos de oração

O Santuário de Fátima recebeu em 2017, ano do centenário das Aparições e da visita do Papa Francisco, mais de 800 mil pedidos de oração. O valor representa mais do dobro dos pedidos registados em 2016.



Peregrinos asiáticos

Dos 9,4 milhões de peregrinos que passaram pelo recinto no ano passado, cerca de 32 mil eram provenientes da Ásia. O número de peregrinos asiáticos tem vindo a crescer.



148 grupos inscritos

O Departamento de Acolhimento de Peregrinos do Santuário de Fátima recebeu a inscrição de 148 grupos de fiéis, num total de nove mil pessoas, com origem em 26 países dos cinco continentes. Portugal lidera, com 66 grupos, seguindo-se Espanha, Itália e Polónia.