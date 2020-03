Santuário de Fátima oferece três ventiladores ao SNS

O Santuário de Fátima anunciou hoje ter comprado três ventiladores para o Serviço Nacional de Saúde e disponibilizado, desde o início da pandemia da covid-19, várias instalações para uso da Proteção Civil Municipal.

Apesar de estar a ser "um período também difícil" para o Santuário, "não poderia deixar de se associar, de forma significativa, a este esforço coletivo de contribuir para o reforço dos meios de socorro da população portuguesa, neste momento particularmente exigente quer para Portugal, quer para o mundo inteiro", refere, em comunicado.

Desde há duas semanas que o Santuário "tem vindo a registar uma descida acentuada do número de peregrinos, com o cancelamento de mais de centena e meia de grupos que tinham as suas peregrinações agendadas para os meses de março, abril e maio".