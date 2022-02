Santuário de Fátima volta a celebrar presencialmente o Dia dos Pastorinhos

O Santuário de Fátima anunciou esta sexta-feira que vai voltar a celebrar presencialmente este ano o Dia dos Pastorinhos, que se assinala em 20 de fevereiro.

A data começa a ser celebrada no dia 11, com a publicação de um podcast diário com uma leitura das Memórias de Lúcia e uma meditação inspirada na espiritualidade dos Santos Francisco e Jacinta Marto.

O Santuário, em informação disponibilizada esta sexta-feira, dá conta de que a Novena dos Pastorinhos, feita em parceria com as Irmãs da Aliança de Santa Maria, propõe uma reflexão os temas "União de vontades: quando o meu querer é o querer de Deus", "União de Corações", "Deus não se pode dizer, nem deixar de dizer", "Se é segredo, não se pode dizer!", "Diante do eterno, não há tempo", "Do sacrifício, não me escondo!", "Nenhuma outra altura, senão a do Baixíssimo", "O doce Cristo vestido de branco" e "A mudança".

Uma vigília na noite de dia 19, com um momento de veneração aos túmulos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e uma missa, no dia 20, presidida pelo cardeal António Marto, integram o programa litúrgico que evoca a memória dos santos de Fátima, que se completa com um concerto evocativo com o Coro Ricercare, sob a direção de Pedro Teixeira.

Os videntes de Fátima Francisco e Jacinta Marto, que morreram vítimas da chamada "gripe espanhola", foram canonizados pelo Papa Francisco no dia 13 de maio de 2017, no ano do Centenário das Aparições.