A diminuição de peregrinos em Fátima, para a primeira peregrinação internacional do ano, em consequência das restrições impostas pela pandemia, está a afetar também a venda de velas e de figuras em cera, que depois são deixadas a arder no tocheiro do Santuário, quase sempre em cumprimento de promessas.

"Maio era o mês em que se vendia mais cera, mas este ano para além de haver pouca gente na Cova ...