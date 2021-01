São estes os 25 concelhos que estão fora das medidas restritivas de circulação. Saiba se é o seu

O primeiro-ministro António Costa afirmou esta quinta-feira que 253 concelhos vão manter-se com as medidas restritivas de circulação. Estes municípios pertencem aos três niveis mais elevados de número de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes (elevado, muito elevado e extremo).Há 25 concelhos onde o risco é menos elevado e, por isso, não terão obrigatoriedade de recolher obrigatório às 13h00 aos fins de semana. Saiba aqui se é o seu:AlcoutimAljezurAlmeidaArronchesBarrancosCarrazeda de AnsiãesCastanheira de PêraCastelo de VideCorucheFerreira do AlentejoFreixo de Espada à CintaLagoaManteigasMonchiqueOdemiraPampilhosa da SerraProença-a-NovaResendeSantiago do CacémSardoalSernancelheSinesTorre de MoncorvoVila de ReiVila do Bispo