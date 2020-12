Sara Carreira estreou-se na música com o pai. Recorde aqui alguns dos êxitos da filha de Tony Carreira

Sara Carreira estreou-se na música com o pai. Em 2014, e apenas com 14 anos, Sara cantou ao lado do pai, num concerto para milhares de pessoas e conquistou o país com a doçura da sua voz.

Aos 21 anos a jovem tinha já uma carreira consolidada com pelo menos quatro músicas lançadas.



Sara tinha milhões de visualizações nos vídeos das suas músicas no Youtube.



O tema "Vou ficar", lançado há um ano, foi um dos grandes êxitos da jovem cantora.





Em 2018, os dois irmãos, Sara e David Carreira, lançaram juntos a música "Gosto de Ti"A música "Para Não Chorar", lançada em outubro de 2019, conta com a participação de Nuno Ribeiro.Ainda antes de terminar o ano, a cantora lançou o tema "Sentimento".Já este ano, em abril, em pleno mês de confinamento, Sara brindou os fãs com um novo tema: "Sem ninguém Saber".A jovem perdeu a vida este sábado à noite num, no sentido Norte-Sul.