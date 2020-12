Sara Carreira, filha de Tony, morre em violenta colisão na A1

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sara Carreira (@saracarreiraoficial)

A cantora Sara Carreira morreu, este sábado, aos 21 anos, num acidente de carro, onde seguia com os amigos, na A1, na Póvoa da Isenta, em Santarém. O acidente envolveu quatro carros e causou mais três feridos, um deles é um jovem de 30 anos, em estado grave com uma fratura no braço.Sara Carreira seguia num Land Rover Evoque - veículo de alta cilindrada que custa mais de 45 mil euros - com um grupo de amigos, incluindo o namorado, o cantor Ivo Lucas.A filha do cantor Tony Carreira publicou várias fotos no Instagram na sexta-feira a festejar o aniversário. Bárbara Bandeira, a melhor amiga de Sara, postou também fotografias num restaurante em Lisboa a festejar com a jovem.Em 2017, Sara Carreira, a filha mais nova de Tony Carreira, partilhou uma imagem nas redes sociais que causou polémica. A jovem, na altura com apenas 17 anos, mostrou uma foto do velocímetro do carro em que seguia na autoestrada, que marcava 221km/h Sara Carreira começou desde muito nova a cantar ao lado do pai tendo, com o passar dos anos, cada vez mais sucesso. Uma das músicas mais conhecidas da cantora é o tema "Vou ficar" que conta com mais de três milhões de visualizações no YouTube.A cantora fazia furor, também, nas redes sociais, onde era seguida, todos os dias, por mais de 200 mil fãs.