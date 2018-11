Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sarampo em Cascais e sarna em Lisboa

Notificados 14 casos de sarampo e 11 de escabiose em vários hospitais da Grande Lisboa.

Por Sónia Trigueirão e João Saramago | 01:30

Foram notificados 14 casos de sarampo na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 dos quais confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.



A confirmação foi feita esta quarta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), segundo a qual há dois surtos distintos, "ambos com origem em casos de doença importados de países europeus". Segundo a DGS, os doentes são todos adultos, estando apenas um internado clinicamente estável.



Ao que o CM apurou, os casos terão sido detetados no Hospital de Cascais, gerido em Parceria Público Privada pelo grupo Lusíadas Saúde, e noutra unidade privada do mesmo grupo. O hospital está a averiguar a extensão do possível contágio.



Um outro surto, de sarna (escabiose), foi detetado no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, tendo afetado 11 pessoas. Segundo apurou o CM, no caso da sarna terá sido uma doente, internada no serviço de Medicina III que contagiou os restantes. Sabe o Correio da Manhã que entre os doentes, quer no caso de sarampo, quer no da sarna, há enfermeiros e auxiliares de saúde infetados.



No São Francisco Xavier, os profissionais contagiados com sarna são todos do serviço de ortopedia.



SAIBA MAIS

Medidas de controlo

Fonte do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), ao qual pertence o São Francisco Xavier, disse que recebe doentes nas Urgências "qualquer que seja a sua proveniência, estado de saúde ou higiene". Foram tomadas todas as diligências necessárias e suficientes para o controlo da escabiose.



Um caso na faculdade

A direção académica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) anunciou que foi detetado um caso de sarampo num aluno da faculdade. Este doente será um dos 14 casos notificados pela DGS.