A seca extrema que atinge Portugal está a provocar uma redução brutal do caudal dos rios. O Tejo, o maior rio da Península Ibérica, está transformado num riacho e há locais, como em Santa Iria da Ribeira de Santarém, onde é possível atravessar a pé.



Nas 14 barragens avaliadas na bacia hidrográfica do Tejo, o volume de água armazenado baixou de 56,7% para 53% nos primeiros 18 dias do mês, segundo dados divulgados pela Agência Portuguesa do Ambiente.









