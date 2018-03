Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis desalojados e dois feridos em mais de 770 ocorrências

Principais ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores, quedas de estruturas, limpeza de vias e inundações.

Seis pessoas desalojadas e dois feridos ligeiros é o balanço do mau tempo que se faz sentir no país, tendo sido registadas 773 ocorrências, disse fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), cerca das 00h00 de hoje.



"Continuamos a assistir a condições meteorológicas adversas, com vento forte, precipitação e agitação marítima. Desde as 00h00 de sexta-feira que temos registadas 773 ocorrências, sendo os distritos mais afetados Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Setúbal", disse à Lusa fonte do ANPC.



Segundo a mesma fonte, as principais ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores, quedas de estruturas, limpeza de vias e inundações, existindo registo de seis pessoas desalojadas e dois feridos.



"Seis pessoas ficaram desalojadas devido a inundações, quatro em Oeiras e duas em Odivelas. Temos também registo de dois feridos ligeiros, um em Odivelas e um em Santarém, e duas pessoas que foram assistidas devido à queda de uma árvore em cima de um carro em Almada", afirmou.



A ANPC refere ainda que o alerta subiu de amarelo para laranja devido a um aumento da agitação marítima em toda a costa, com ondas de cinco a sete metros, que podem chegar aos 12 metros.



"Temos 13 barras fechadas e sete condicionadas. Esta é uma situação que se vai manter e está previsto para domingo um agravamento da agitação marítima", disse.



A ANPC refere ainda que existem avisos para uma possível queda de neve em Bragança, Guarda, Vila Real e Viseu.