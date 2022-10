Senhorio recebeu 33 vales do apoio de 125 euros em casa que tem em Lisboa

A Segurança Social enviou 33 vales no valor de 125 euros para a morada de uma casa arrendada, em Lisboa. No total, o proprietário recebeu quatro mil euros.



Conforme o proprietário contou à SIC Notícias, a casa está arrendada, mas nunca teve tantos inquilinos diferentes que justifiquem a quantidade de vales. Antes de herdar o imóvel, a casa tinha sido arrendada a um imigrante, há cerca de quatro anos.





À SIC Notícias, uma fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) admite que alguém, possivelmente a pessoa que no passado geria a caixa de correio da casa, possa ter usado a morada para registar as dezenas de imigrantes na Segurança Social. No entanto, os destinatários dos vales podem já nem residir em Portugal.Ao longo dos últimos anos já foram noticiadas várias fraudes nas autorizações de residência para os imigrantes e, conforme refere a SIC Notícias, há prédios de quatro andares em Lisboa com mais de mil moradores registados.Conforme noticiou o CM , as juntas de freguesia dizem-se de mãos atadas devido à lei que não lhes atribuiu poder executivo e fiscalizador para controlar a veracidade dos requerimentos para atestados de residência.