Sente-se ansioso devido à pandemia do coronavírus? Siga os conselhos desta psicóloga

A pandemia do coronavírus e a obrigatoriedade de estar muito tempo em casa pode levar a estados de ansiedade ou ainda a crises que parecem não ter fim.Num grupo de Facebook criado para que profissionais de saúde esclareçam dúvidas da população sobre a Covid-19, e que já conta com mais de 500 mil membros, Ana Pinto, psicóloga, deixa algumas dicas de como treinar o cérebro e ajudar a passar esta fase complicada.Pensar positivo é o primeiro ponto. "Eu consigo" ou "eu sou capaz" pode parecer inócuo mas é importante repetir.O segundo ponto é focar nas conquistas. "Quantos de nós até há pouco tempo diriam que iríamos conseguir enfrentar uma realidade como a que estamos a viver?", questionou a psicóloga salientando que a verdade é que os dias vão passando, um a seguir ao outro, e que nós continuamos a vivê-los. Logo, conseguimos.Perspectivar metas e a médio e longo prazo pode ajudar a esquecer que estamos confinados a quatro paredes e planear o que está para vir.Outro dos objetivos para que a ansiedade não tome conta da nossa mente é descentrar do que não está no nosso controlo mas ao mesmo tempo fazer o que podemos para rumarmos no mesmo sentido.O quinto ponto é igualmente importante: Estabelecer rotinas para nos mantermos saudáveis. Também é preciso comer bem, descansar e dormir. Os exercícios de respiração e relaxamento podem ajudar."Não esquecer a gratidão", salienta a psicóloga Ana. Todos devemos agradecer e partilhar os medos com a família, amigos e conhecidos. Se não for possível, podemos escrever ou verbalizar. "Basta uma palavra ou um minuto. Dizê-la em voz alta e perceber que é real", explicou a profissional.