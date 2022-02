Sindicato dos Enfermeiros Portugueses chega a acordo com hospitais privados

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, no âmbito da revisão parcelar do contrato coletivo de trabalho, mas as 35 horas semanais continuam a ser "uma exigência".

O SEP adianta em comunicado que chegaram a acordo com a associação que representa os hospitais e clínicas privados nalgumas matérias de negociação, nomeadamente na "estrutura de desenvolvimento profissional (mais 3 níveis de desenvolvimento)" e na "melhoria da tabela salarial", com aumentos salariais entre os 1,7% e 3,8%.

Segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, foi ainda acordado um aumento de 3,5% no subsídio de refeição.

Além destes aspetos, o SEP salienta ainda "a aceitação" pela Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) das propostas que clarificam a contabilização do tempo de trabalho e a identificação do trabalho suplementar.

"Conseguiu-se, ainda, a alteração do princípio sobre as compensações inerentes ao trabalho dos enfermeiros nos períodos noturno e de fim de semana que não estava a ser aplicado", refere no comunicado.

Para o sindicato, esta alteração traduz "o reconhecimento da importância dos enfermeiros e da sua função no contexto dos hospitais e clínicas associados da APHP".

Sublinha ainda que a revisão do contrato, que será assinado esta quinta-feira, constitui "mais um passo para a melhoraria das condições de trabalho dos enfermeiros".

Contudo, observa, "continua a ser um objetivo major a consagração da semana de trabalho de 35 horas".