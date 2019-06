Sindicato suspende greve nos CTT da Moita e do Montijo

O Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO) suspendeu a greve marcada para esta terça-feira nos correios da Moita e do Montijo devido ao alegado preenchimento dos postos de trabalho em falta com trabalhadores temporários."A empresa sabia do pré-aviso de greve de 11 a 28 de junho e, na passada sexta-feira, recorreu à contratação de trabalhadores temporários, o que lhe permitiu preencher todos os postos de trabalho em falta", disse à agência Lusa Vítor Pereira, secretário-geral adjunto do SINDETELCO."No entanto, apesar da suspensão decidida, os trabalhadores poderão retomar a greve caso as chefias decidam retirar os trabalhadores entretanto colocados nestes Centros de Distribuição Postais", acrescentou.O sindicalista lembrou que uma das principais reivindicações dos trabalhadores dos CTT do Montijo e da Moita é, justamente, o preenchimento de todos os postos de trabalho e o fim da prestação de trabalho extraordinário não remunerado, bem como a realização de um novo estudo sobre os giros dos carteiros face ao aumento dos domicílios nos dois concelhos.De acordo com Vítor Pereira, faltam três trabalhadores em cada um dos dois Centros de Distribuição, no Montijo e na Moita.Questionado pela agência Lusa, o sindicalista assegurou que não há qualquer questão salarial na origem da greve, uma vez que estão a decorrer negociações com a empresa sobre a tabela salarial.