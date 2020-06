Sintra lidera nos novos casos de coronavírus

Sintra é o concelho do País com mais novos casos de Covid-19. No espaço de uma semana, o concelho presidido por Basílio Horta teve um aumento de 320 casos de Covid-19, 55 dos quais entre quarta-feira e ontem.Segundo o relatório de situação divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, Sintra conta 2425 casos confirmados e continua a ser o segundo concelho do País, a seguir a Lisboa, que tem 3277 casos (298 na última semana).Em 24 horas, em todo o território nacional, houve um acréscimo de 311 infetados e 6 mortos, sendo que pelo quarto dia consecutivo o número de novos casos é superior ao número de recuperados.