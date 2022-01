Sismo de magnitude 4,1 sentido no Norte

Um sismo com magnitude de 4,1 na escala de Richter e epicentro a cerca de 35 km a sul-sudoeste do cabo Finisterra, em Espanha, foi esta quinta-feira sentido em Santo Tirso, Póvoa de Lanhoso e Ponte Lima.









Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o evento ocorreu pelas 14h44 e foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente. Teve, em Santo Tirso, intensidade máxima III na Escala de Mercalli Modificada - o que, diz o IPMA, corresponde a um “evento fraco”, que pode ser sentido dentro de casa, com “vibração semelhante à de uma passagem de pesados”.

Ao CM, as corporações de bombeiros e a Proteção Civil Municipal referiram não ter recebido qualquer chamada na sequência do sismo, que terá sido sentido, também e com ainda menos intensidade, na Póvoa de Lanhoso e em Ponte de Lima. Um sismo entre 4,0 e 4,9 é considerado ligeiro e pouco provável de causar danos.