Sempre que a terra treme, há quem recorde o sismo de 1969, que provocou danos em várias regiões do País (sobretudo em Lisboa e no Algarve), o maior do século XX em Portugal. O sismo de ontem, com epicentro a 10 quilómetros a noroeste de Alcochete (na zona da Póvoa de Santa Iria), não provocou danos.



A zona do epicentro é a mesma do sismo de 1531, um dos mais mortíferos de sempre, e dista 20 quilómetros de Benavente, onde aconteceu um dos maiores sismos da história portuguesa, em 1909.



Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.03.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento