Sistemas informáticos da Câmara de Loures normalizados após ciberataque

O acesso e funcionalidade dos sistemas informáticos da Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, já estão normalizados, depois do ataque informático que foram alvo a semana passada, disse hoje à agência Lusa fonte da autarquia.

"Desde a tarde de ontem [terça-feira], dia 27, o acesso e funcionalidades dos sistemas informáticos da Câmara Municipal de Loures estão normalizados e podem ser utilizados em segurança, devido ao trabalho desenvolvido pela equipa de técnicos da autarquia, com a colaboração de especialistas em cibersegurança, e em estreita colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária", referiu fonte oficial da autarquia, numa resposta enviada à Lusa.

O ataque aos sistemas informáticos da Câmara Municipal de Loures aconteceu na quinta-feira, altura em que a autarquia indicou que o objetivo foi "provocar perturbações no sistema e serviços informáticos".

Na altura, o município, presidido pelo socialista Ricardo Leão, adiantou ainda que desencadeou "prontamente um conjunto de ações no sentido de conter e mitigar os efeitos do ato criminoso" e "restabelecer a normalidade do sistema e dos serviços informáticos".

A Lusa questionou a Câmara de Loures sobre os serviços afetados por este ataque e se os 'hackers' tiveram acesso a dados do município, mas não obteve resposta a essas questões.