Hospitais da CUF alvo de ataque informático

Sistemas estão paralisados desde sexta-feira e há suspeitas de um pedido de resgate.

11:04

Os hospitais da CUF estão a ser alvo de um ataque informático desde sexta-feira. Há suspeitas de que tenha sido feito um pedido de resgate.Fontes contactadas pelodizem que quebra no sistema poderá estar relacionado com o apagão que se registou ontem em Oeiras e Cascais.Sabemos que os informáticos da CUF estão a tentar resolver o problema e que o Hospital da CUF Descobertas é quem está a registar maior confusão.Fonte oficial da CUF confirma aoo ataque informático e refere que começou ao final do dia de ontem: "Ao final do dia de ontem surgiram dificuldades no acesso ao sistema informático da redeCUF, motivadas pelo aparecimento de um vírus, prontamente detetado e controlado.

Desde o primeiro momento estamos em estreita articulação com todas as autoridades competentes, nomeadamente com o Centro Nacional de Cibersegurança, estando igualmente a trabalhar proximamente com todos os nossos parceiros na resolução desta situação.

Todos os dados do sistema estão salvaguardados, não tendo havido qualquer quebra de segurança dos mesmos".



A mesma fonte refere ainda que as consultas programadas para este sábado foram desmarcadas: "A atividade nas unidades de saúde da rede CUF decorre com normalidade à exceção das consultas programadas para hoje que, por prudência, foram desmarcadas, tendo todos os doentes sido informados desta situação e de que serão contactados para remarcarão, assim que todas as funcionalidades do sistema estejam restabelecidas, o que se prevê que aconteça muito brevemente".