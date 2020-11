Sobe para 93 número total de infetados com Covid-19 em lar da Misericórdia de Ponte de Lima

Mais sete utentes e 11 funcionários do Centro Comunitário de Arcozelo, em Ponte de Lima, viram hoje confirmada a infeção por SARS-CoV-2, elevando para 93 o total de casos de covid-19 naquela instituição, disse o provedor da Misericórdia.

Contactado pela agência Lusa, Alípio de Matos referiu que os casos hoje confirmados resultam dos testes realizados na sexta-feira, naquela Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI).

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, adiantou dos 32 utentes infetados, há mais sete com a doença causada pelo novo coronavírus.

"A maioria dos utentes apresenta sintomas ligeiros do ponto de vista respiratório e gastrointestinal", afirmou Alípio de Matos, referindo que "dois utentes estão internados no hospital e quatro estão negativos".

Dos 38 trabalhadores, com os resultados hoje conhecidos 17 estão infetados.

Na semana passada, a instituição registou a primeira morte de uma utente de 92 anos, infetada por SARS-CoV-2.

Questionado sobre a outra ERPI da Misericórdia, o lar Cónego Correia, disse que a situação está "estabilizada". No total há 24 utentes e oito funcionários infetados com o novo coronavírus.

Na sexta-feira, Alípio de Matos disse à Lusa que de "um universo de 91 idosos, foram efetuados testes a 90 idosos, tendo em conta que um utente está hospitalizado, pelo agravamento da sua situação clínica, sem qualquer relação com o vírus SARS-CoV-2".

Já dos 57 funcionários da instituição testados, oito estão infetados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.381 pessoas dos 217.301 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.