Sobe para quatro o número de mortos por Covid-19 no Lar de Palaçoulo em Miranda do Douro

O lar de Palaçoulo, tutelado pela Misericórdia de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, registou a quarta morte associada à covid-19, tratando-se de uma mulher com 98 anos, disse à Lusa este sábado o provedor da Instituição.

"Temos hoje a lamentar o quarto óbito no Lar de Palaçoulo. Trata-se de uma mulher de 98 anos que tinha outras patologias associadas. Já na sexta-feira foi registado o terceiro óbito, tratando-se de uma outra mulher com 85 anos. Ambas tinham outras doenças associadas especificou o recém-empossado provedor da Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro, Manuel Rodrigo.

No final da passada semana houve o registo das duas primeiras mortes, uma mulher de 75 anos e um homem com mais de 80, ambos com outras patologias associadas.

Atualmente há 23 utentes que padecessem de covid-19 e que contam com a ajuda de brigadas da Segurança Social, dada a escassez de funcionários.

"As pessoas que testaram negativo entre utente e funcionários vão realizar novos testes na próxima semana", indicou o provedor.

Em 12 de janeiro, depois de realizada uma testagem a 58 pessoas, foram detetados 27 utentes infetados pelo SARS-CoV-2, a que se juntaram mais sete funcionários.

Em 07 de janeiro, a ex-provedora, Jacinta Fernandes, anunciava que o Lar de Palaçoulo registava seis casos positivos - três utentes e três funcionários.

Segundo o último boletim epidemiológico emitido na sexta-feira pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, a que Lusa teve acesso, o concelho de Miranda do Douro tem 168 casos ativos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, enquanto em Portugal morreram 9.920 pessoas dos 609.136 casos de infeção confirmados.

