Em Portugal há por ano 400 novos casos de cancro pediátrico. Segundo a associação Acreditar, “apesar de a taxa de sobrevivência ser de 80%, o cancro pediátrico continua a ser a primeira causa de morte por doença mais frequente em crianças e adolescentes”.As sequelas são responsáveis por menos qualidade de vida em dois terços dos sobreviventes, e um terço destes tem sequelas graves. A Acreditar alerta para as dificuldades financeiras que pais de crianças com cancro estão a atravessar, defendendo que o valor da baixa para acompanhamento do filho devia aumentar para os 100%.