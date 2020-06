Surto de coronavírus no Hospital Egas Moniz com 31 infetados

Um surto de coronavírus foi detetado esta no Hospital Egas Moniz. Ao que o CM apurou, 11 médicos e 8 enfermeiros desta unidade de saúde testaram positivo para a covid-19. Este foco teve início no serviço de Medicina Interna.Também 12 doentes que estavam no Hospital Egas Moniz acusaram positivo para a infeção pelo novo coronavírus.A administração do hospital confirma ao CM "um surto num dos Serviços de Internamento", adiantando que o surto foi detetado ontem e que logo "os doentes positivos foram transferidos para uma Enfermaria Covid" daquele centro hospitalar.Os doentes negativos que estavam na mesma área de internamente estão "em isolamento de quarentena no Hospital Egas Moniz"O Hospital Egas Moniz adianta que "todos os profissionais envolvidos estão a ser testados e que "apenas um deles é sintomático leve".Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, não quis adiantar informações relativamente ao caso, durante uma visita ao Hospital Amadora-Sintra. "Iremos avaliar. Tivemos conhecimento do caso recentemente. Era um hospital limpo de Covid-19, creio, e por isso teremos que averiguar o que aconteceu", explicou.(Em atualização)