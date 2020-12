Surto de Covid-19 com 30 infetados ligado a matança do porco na Madeira

Há pelo menos 30 infetados pelo novo coronavírus num surto relacionado com uma matança do porco realizada no sítio das Covas, Ribeira Brava, na ilha da Madeira. O primeiro balanço das autoridades de saúde locais dava conta de sete casos de Covid-19, mas os resultados de novos testes confirmaram, entretanto, a existência de mais 23 casos positivos.Todos os novos diagnósticos estão, de alguma forma, relacionados com a festa da matança, em que participaram vários emigrantes que recentemente regressaram do Reino Unido, para passar o Natal no arquipélago, mas que, segundo noticiou o ‘Jornal da Madeira’ , não terão cumprido as normas de isolamento e outro tipo de recomendações feitas pelas autoridades de saúde. Depois de terem sido conhecidos os primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus com origem no encontro, as autoridades terão já identificado os cidadãos em causa.Os encontros comunitários em torno da matança do porco acontecem tradicionalmente na Madeira, durante o período natalício. Nesta altura decorrem contra as regras para travar o contágio estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde, mas o abate de animais fora de estabelecimentos aprovados é também proibido. No passado domingo, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira confirmou ter detetado a presença da nova estirpe do SARS-CoV-2 em viajantes.