Surto de Covid-19 com onze infetados nos Meninos Cantores da Trofa

O coro Meninos Cantores do Município da Trofa tem 11 casos positivos de Covid-19. O primeiro caso foi identificado na sexta-feira.

A instituição, cuja fundadora e maestrina testou positivo, explicou através das redes sociais a evolução do surto: "Grupo dos meninos mais velhos em isolamento desde 18 de dezembro, após surgir o primeiro caso confirmado a 17 de dezembro. O primeiro impacto foi muito mau. Alguns entraram em pânico. Os dias 18 e 19 foram difíceis. Estamos todos bem. Após passar o susto e conformados com a situação, fundámos um novo coro dentro do coro dos MCMT, o 'Coro de Positivos'. É formado por 11 cantores de excelência. Terá uma duração de apenas 10 dias, termina a 28 de dezembro, se Deus quiser. A direção é de alguém muito especial: Dr.ª Ana Tato, médica especialista em saúde pública".

O número elevado de casos positivos de Covid-19 obrigou ao cancelamento do evento 'Cantar o Natal', que estava agendado para ontem.