Surto de Covid-19 em unidade de cuidados continuados do Bombarral com 22 infetados

O Hospital de Cuidados Continuados Casimiro da Silva Marques da Santa Casa da Misericórdia do Bombarral, no distrito de Leiria, regista um surto de covid-19, com 22 infetados e uma morte, disse hoje o provedor.

Dos 48 utentes, 15 tiveram teste positivo e, dos 60 funcionários, há sete infetados, disse Luís Camilo Duarte à agência Lusa.

Todos estão a recuperar na instituição, depois de um utente ter sido hospitalizado e ter acabado por falecer na semana passada.

Ainda segundo a mesma fonte, os utentes e funcionários já foram testados duas vezes e, os que estão negativos, voltarão a ser testados na terça-feira.

Para colmatar a falta dos funcionários, devido aos sete trabalhadores que estão infetados, a instituição contratou cinco pessoas.

Desde o início da pandemia, o Bombarral contabiliza 252 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 72 estão ativos, 172 recuperaram e oito morreram, de acordo com o último boletim epidemiológico da Comunidade Intermunicipal do Oeste, região a que pertence o concelho.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.861 pessoas dos 549.801 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.