Surto de Covid-19 fecha 27 tripulantes em cruzeiro no Douro

Vinte e sete tripulantes de um cruzeiro da empresa CroisiEurope, que opera no Douro, estão limitados ao interior da embarcação, atracada em Castelo de Paiva, devido a um surto de Covid-19. Entre os elementos da tripulação há registo de cinco casos positivos. Encontram-se todos em isolamento no interior de cabines singulares. Os restantes 22 membros da tripulação testaram negativo, mas têm de cumprir a quarentena no barco.









Aos cinco casos positivos somam-se outros dois registados entre os passageiros - o que eleva o total para sete. Trata-se de um casal de nacionalidade francesa, que já foi encaminhado para o Hospital de Gaia.

“Apesar de os tripulantes terem testado positivo, não têm sintomas. Por isso, não foi preciso serem encaminhados para o hospital”, disse Gonçalo Rocha, autarca de Castelo de Paiva.





No navio seguiam 94 pessoas - 67 passageiros e 27 tripulantes. Apenas os passageiros infetados permanecem em Portugal. Os restantes 65, de nacionalidade belga e francesa, regressaram aos seus países de origem sem sintomas da infeção pelo vírus.





“O cruzeiro saiu de Matosinhos e os que lá iam fizeram testes antes. Foi já durante a viagem que a primeira pessoa teve sintomas. Fez o teste e deu positivo. Sei que os que não tiveram sintomas já fizeram o teste e agora aguardam pelo resultado. O cruzeiro parou aqui, mas ninguém que estava no seu interior teve contacto com a população”, contou o edil.





A situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde, pela Polícia Marítima e pela Câmara Municipal de Castelo de Paiva.