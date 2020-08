Susana Pombo designada diretora-geral de Alimentação e Veterinária

A ministra da Agricultura designou hoje, em regime de substituição, Susana Pombo como diretora-geral de Alimentação e Veterinária, na sequência da demissão de Fernando Bernardo.

"A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, designou, hoje, em regime de substituição, a mestre Susana Isabel Ferreira Guedes Pombo, para exercer as funções de Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária", anunciou, em comunicado, o Governo.

No final de julho, o diretor-geral de Alimentação e Veterinária, Fernando Bernardo, no cargo desde 2016, apresentou a sua demissão, que foi aceite pelo Ministério da Agricultura, após o primeiro-ministro, António Costa, ter criticado o trabalho da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), na sequência do incêndio que atingiu abrigos de animais em Santo Tirso, no distrito do Porto.

Entretanto, o Governo já admitiu estar a estudar a transferência da tutela dos animais domésticos para o Ministério do Ambiente.

"Estamos a estudar e, nesta altura, será prematuro assumir outro tipo de compromisso publicamente", afirmou à agência Lusa a titular da pasta da Agricultura, Maria do Céu Antunes, na passada sexta-feira.

Susana Pombo tem um mestrado integrado em medicina veterinária pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e uma licenciatura na mesma especialidade.

Esta responsável exerceu o cargo de diretora de serviços da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região de Lisboa e Vale do Tejo entre novembro de 2012 e outubro de 2019, tendo, em dezembro passado, sido designada adjunta do gabinete do secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.

Anteriormente, Susana Pombo foi diretora-geral da Direção-geral de Veterinária (DGV), em 2010 e 2011, e chefe de divisão de identificação animal, registo e licenciamento de explorações da DGV.

Entre 2006 e 2007 exerceu o cargo de chefe de divisão e intervenção veterinária do Ribatejo, da Direção de Serviços Veterinários, da Direção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste (DRARO).

Antes disso, Susana Pombo foi supervisora do agrupamento de zonas agrárias da zona interior da DRARO.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.