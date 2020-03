Suspensa a formação de 488 futuros advogados no Norte devido ao coronavírus

As sessões de formação presencial no âmbito dos estágios de advocacia no Porto e em Guimarães, que envolvem 488 licenciados em direito, estão suspensas por tempo indeterminado por razões "meramente preventivas" associadas ao novo coronavírus.

A decisão, envolvendo 406 formandos no Porto e os restantes 82 em Guimarães (Braga), foi anunciada hoje pelo Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, que também determinou a suspensão de todos os colóquios previstos para os próximos tempos e aconselhou os diversos núcleos daquela estrutura a fazerem o mesmo.

O primeiro colóquio suspenso é o que estava agendado para o final da tarde de hoje em Santo Tirso, no distrito do Porto.

"Estas medidas têm natureza preventiva, não havendo notícia de qualquer caso de contaminação envolvendo os funcionários e formandos", sublinhou à agência Lusa fonte do Conselho Regional.

Portugal regista 31 casos confirmados de infeção, o mais recente confirmado esta segunda-feira

Todos os infetados, 18 homens e 12 mulheres, estão hospitalizados.

A DGS comunicou também que 447 pessoas estão sob vigilância por contactos com infetados.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino secundário e universitário no Norte, bem como duas escolas na Amadora e uma em Portimão.

Em Felgueiras e Lousada, foram encerrados ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas, além de todas as escolas.

Os residentes naqueles dois concelhos do distrito do Porto foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.