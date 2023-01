Circulação de comboios na Linha do Minho entre Darque e Viana do Castelo restabelecida

Após intervenção da Equipa de Manutenção, que resolveu os "danos na catenária", a circulação de comboios entre as estações de Darque e Viana do Castelo foi restabelecida e colocada a tensão até Valença.A circulação de comboios entre as estações de Darque e Viana do Castelo esteve interrompida desde as 16h45 devido a "danos na catenária".Os danos ocorreram perto na linha perto da ponte de Viana do Castelo, explicou ao, uma fonte das Infraestruturas de Portugal.Para resolver os danos em questão, foi necessário cortar a eletricidade (nos cabos de tensão) desde as estações de Darque até Valença, estendendo-se agora a interrupção de passagem de comboios até esta estação.Ao, a Infraestruturas de Portugal revela que a situação deverá estar resolvida dentro de uma hora.