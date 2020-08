Suspensas visitas a lares em Vila do Conde e Póvoa de Varzim

A delegação de saúde decidiu suspender temporariamente as visitas aos lares de idosos em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, devido ao aumento de casos de covid-19 nestas regiões.



A medida foi tomada "por precaução" no contexto da pandemia que se vive, adiantou fonte da ARS Norte ao CM.

