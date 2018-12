Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tabaco provoca 32 mortes diariamente em Portugal

Doenças relacionadas com o tabaco responsáveis por 11800 óbitos em 2016.

Por Edgar Nascimento | 01:30

As doenças respiratórias são responsáveis, por ano, por mais de 17 500 mortes em Portugal, uma média de 48 por dia, revela o Panorama das Doenças Respiratórias em Portugal, que é divulgado esta quinta-feira pelo Observatório Nacional das Doenças Respiratórias (ONDR).



Segundo o relatório, que contou com a colaboração de 12 especialistas, em 2016 morreram 11 800 pessoas com doenças relacionadas com o tabaco – o que dá 32 mortes por dia ou uma a cada 50 minutos.



Em 2016, as doenças respiratórias foram responsáveis por 13 474 mortes, a que se juntam os 4074 óbitos por cancro da traqueia, brônquios e pulmão. A Madeira é a região da Europa com a maior taxa de mortalidade por doenças respiratórias, que são também a primeira causa de internamento e terceira causa de morte em Portugal, a seguir ao cancro e doenças cardiovasculares. Entre 2007 e 2016 os internamentos totais aumentaram 26% e os doentes submetidos a ventilação mecânica aumentaram 131%.



A pneumonia é a doença que mais mata e a doença pulmonar obstrutiva crónica passou, em 15 anos, da quinta causa de morte para a terceira - com uma prevalência de 14,2% para as pessoas acima dos 40 anos. Os especialistas deixam o alerta: menos de 2% dos doentes com indicação para reabilitação respiratória têm acesso ao tratamento.



213 milhões de euros em internamentos

Os custos associados aos internamentos foram, em 2013, de 213 milhões de euros. O custo médio de um internamento por doença respiratória é de 1892 euros.



No trabalho do ONDR, é analisado pela primeira vez o transplante pulmonar: desde 1991 foram realizados pelo Hospital de Santa Marta, Lisboa (único do País que faz esta cirurgia) 208 transplantes – a taxa de sobrevida é "ligeiramente superior" aos resultados internacionais.