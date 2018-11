Presidente dos Alcoólicos Anónimos quer álcool taxado como o tabaco

Médico defende que impostos sobre o álcool devem subir, para moderar o consumo.

Por José Durão | 09:19

O presidente da secção nacional dos Alcoólicos Anónimos (AA) acredita que é necessária "uma sanção" que leve os consumidores excessivos de álcool a travar o hábito: uma das soluções poderá passar pelo agravamento dos impostos sobre as bebidas alcoólicas, à semelhança do que ocorreu com o tabaco.

Este sábado, no hotel Steyler, em Fátima, onde os AA estão reunidos, Domingos Neto disse ao Correio da Manhã que "o Governo atual fez mais por esta causa com o imposto sobre as bebidas espirituosas do que todas as campanhas anteriores".

Uma em cada vinte pessoas tem propensão para desenvolver síndrome de consumo excessivo de álcool, explica o médico. Para estas pessoas, a ideia de beber em moderação é "como pedir a um fumador para que só fume dois cigarros por dia". "É tortura", frisa. A solução, explica, passa por encontrar formas de conduzir as pessoas mais frágeis à identificação e abstinência.

Da parte dos membros dos AA, o objetivo é "não beber, um dia de cada vez", disse ‘António’, nome fictício. O homem, sem beber há 16 anos, recorda que "a única coisa que fazia era beber". "Não produzia, faltava sistematicamente ao trabalho, tinha a minha vida completamente desgovernada", acrescentou.

‘Miguel’, de 40 anos, sóbrio há 12, lembra-se que até chegar aos AA, "não sabia que era possível viver sem álcool".

Sediados em Lisboa e com grupos espalhados pelo País, os AA estão disponíveis através do número 217 162 969.