Task Force anuncia esforço na vacinação Covid e prevê inocular 850 mil pessoas por semana

A Task Force anunciou este sábado o esforço de vacinação Covid para as próximas duas semanas e estima vacinar cerca de 850 mil utentes por semana."Prevê-se ser possível, em alguns dias, ultrapassar as 140 mil inoculações diárias", refere a entidade.A Task Force afirma a possibilidade de todos os convocados que tomaram a primeira dose até 23 de maio, poderem receber a segunda dose sem marcação."Considerando as próximas duas próximas semanas como semanas decisivas nesta corrida da vacinação contra o vírus Covid19, o Coordenador da Task Force apela, desde já, à compreensão, tolerância e colaboração dos utentes", conclui.