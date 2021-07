"Comportamentos menos corretos" obrigam Task Force a pedir respeito pelos horário de vacinação

A 'Task Force' deu conta de que "nos últimos dias, um significativo número de utentes sem agendamento dirigiram-se a alguns Centros de Vacinação Covid (CVC) para serem vacinados nas modalidades "Casa Aberta" e "antecipação da 2ª dose da AstraZeneca", sem respeitarem horários estipulados por cada CVC".Desta forma, de modo a diluir o fluxo de utentes nos CVC, a 'Task Force' reiterou o pedido para que todos os utentes respeitem com os horários estabelecidos, "quer no agendamento SMS/telefonema, quer para as modalidades "Casa Aberta" e "antecipação da segunda dose da AstraZeneca, definidos para cada CVC.A Task Force da vacinação Covid refere que recebeu relatos de "comportamentos menos corretos de alguns utentes para com os muitos profissionais, que em cada CVC, dão diariamente o seu melhor para garantir a segurança e qualidade do processo de vacinação".Por fim, a Task Force apelou "à compreensão e tolerância de todos os utentes no respeito pelas orientações e aconselhamento destes profissionais, apesar de alguns constrangimentos e perturbações e inerente perda de qualidade do processo nesta fase, essenciais ao normal funcionamento dos CVC".Os horários da vacinação podem ser consultados no portal da DGS, em: https://covid19.min-saude.pt/vacinacao-covid/. A Task Force informou ainda, em comunicado, que, durante o dia de segunda-feira, foi atingido um novo recorde diário de vacinação com mais de 141 500 inoculações.