Taxistas convocam manifestação em Lisboa

Protesto vai decorrer dia 11 de setembro.

Por Lusa | 13:35

As associações de taxistas convocaram esta quinta-feira para 11 de setembro uma manifestação por tempo indeterminado, em Lisboa, contra a promulgação pelo Presidente da República do diploma que regula as plataformas eletrónicas de transporte como a Uber e a Cabify.

A decisão foi tomada durante uma reunião entre o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio Almeida, e o presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), Carlos Ramos, que decorreu na manhã de esta quinta-feira sede da ANTRAL, em Lisboa.

Em conferência de imprensa, após a reunião, Florêncio de Almeida, disse que as associações vão pedir, com caráter de urgência, "se possível para amanhã [sexta-feira]", uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que possa "pessoalmente" explicar as razões da promulgação deste diploma.