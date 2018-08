Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas juntos contra Marcelo

Motoristas de táxi criticam promulgação de diploma e promete protesto em Lisboa a 11 de setembro.

Por Edgar Nascimento e Beatriz Garcia | 09:02

As associações de taxistas convocaram para 11 de setembro uma manifestação de âmbito nacional, em Lisboa, contra a promulgação pelo Presidente da República do diploma que regula as plataformas eletrónicas de transporte como a Uber e a Cabify.



"Sentimo-nos muito desiludidos e surpreendidos com esta atitude", disse Florêncio de Almeida, presidente da Associação Nacional de Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), acompanhado de Carlos Ramos, presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT). Os responsáveis revelaram que vão pedir uma reunião urgente com Marcelo Rebelo de Sousa.



As associações de taxistas exigem uma fiscalização preventiva do diploma, sendo que uma "resposta positiva" do Presidente da República desconvocaria a manifestação, que terminará na Assembleia da República.



Segundo Carlos Ramos, o objetivo do protesto é suspender a lei e pedir aos partidos a fiscalização a nível constitucional. O dirigente sublinhou que até 11 de setembro vão ser realizadas reuniões distritais para "mobilizar" os motoristas.