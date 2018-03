Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempestade ‘Félix’ coloca território em aviso laranja

Vagas capazes de atingir os 14 metros de altura previstas para domingo.

Por João Saramago | 01:30

As condições atmosféricas irão sofrer novo agravamento nas próximas horas no continente e também na Madeira devido à deslocação no Atlântico da depressão ‘Félix’, que se encontra centrada a Norte do arquipélago dos Açores. As previsões apontam para chuva e vento fortes, com rajadas na ordem dos 110 quilómetros por hora nas terras altas e no continente.



A precipitação será acompanhada de trovoada e queda de granizo. Estão também reunidas condições para a ocorrência de queda de neve acima dos 800 metros de altitude. A forte agitação marítima levanta a possibilidade de vagas capazes de atingir os 14 metros de altura no próximo domingo, no continente.



Face ao agravar do estado do tempo foram colocados sob aviso laranja pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera todos os distritos do Litoral, Viseu, Vila Real e também a Madeira.



A Torre de Belém, em Lisboa, foi entretanto fechada e poderão ocorrer perturbações nas ligações fluviais no Tejo.



A depressão ‘Félix’ irá afetar diretamente Portugal, Espanha e França, seguindo depois na direção das ilhas Britânicas.