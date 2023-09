Teólogo diz que 2% da população portuguesa pertence a seitas

O teólogo espanhol Luis Santamaria del Rio afirma num livro lançado esta semana que mais de dois por cento dos portugueses pertencem a seitas, o dobro da percentagem de outros países europeus.

"Nos países ocidentais, estima-se que cerca de 1% da população pertence a seitas. Se pudermos aplicar este cálculo a Portugal, estaríamos a falar de cerca de 100.000 portugueses em seitas", escreveu o autor de "Seitas: Mito e Realidades", com publicação em português, garantindo que a realidade portuguesa é superior.

O escritor apresenta dois exemplos da presença e das atividades das seitas em Portugal, a chegada e a expansão da Igreja Universal do Reino de Deus a partir da década de 1980 e, mais recentemente, o caso da morte e enterro de um bebé na comuna do Reino do Pineal, em Oliveira do Hospital.

"Mas a realidade é que há mais. De acordo com as estatísticas fornecidas pelos próprios grupos religiosos, existem 51.334 Testemunhas de Jeová, 46.849 Mórmons e 11.054 Adventistas do Sétimo Dia", afirma Santamaria del Rio, citado esta segunda-feira em comunicado pela Rede Iberoamericana de Estudo das Seitas, formada por católicos.

O investigador diz que se a estes números se juntarem os dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus e da Igreja Maná (dois movimentos lusófonos com 134 e 108 locais de culto em todo o país, respetivamente), bem como muitos outros "grupos orientais, esotéricos, New Age, etc", pode afirmar "com segurança" que mais de dois por cento dos portugueses "pertencem a uma seita".

O livro foi lançado através da plataforma Amazon em versão eletrónica e em papel.