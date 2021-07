Em meados de janeiro deste ano, Daniela Duarte defendeu a sua tese de mestrado em contabilidade no ISCTE, com o sugestivo título "Análise de Bandeiras Vermelhas indiciadoras de fraude: o caso Caixa Geral de Depósitos". Teve 15 valores.Daniela, 23 anos, esperou pelos 15 dias úteis que a faculdade tinha para emitir o seu diploma, mas este só chegaria cinco meses mais tarde, já depois de a aluna ter enviado duas cartas à reitora, a última com apoio de uma advogada, avança a revista