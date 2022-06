Testes rápidos de antigénio à Covid-19 continuam grátis nas farmácias ate final de julho

Os testes de antigénio à Covid-19 nas farmácias e laboratórios deixariam de ser gratuitos esta quinta-feira, com o final do mês de junho, mas a medida de comparticipação a 100% destes testes, mediante prescrição do SNS, foi prorrogada por mais um mês, apurou o CM junto do Ministério da Saúde.

Assim, os testes rápidos à Covid-19 vão manter-se gratuitos nas farmácias portuguesas pelo menos até ao final do mês de julho.

Segundo o Ministério da Saúde, foi prorrogada a portaria que estabelece este regime excecional e temporário que prevê a comparticipação dos testes de antigénio realizados nas farmácias, sempre com prescrição.

A medida foi tomada em maio, perante o aumento do número de novos casos de infeção. A comparticipação fica dependente de prescrição, que ser obtida através da Linha SNS24, no centro de saúde e passada pelo médico de família.





Os testes poderão continuar a ser realizadas nas farmácias aderentes ou em laboratório, assim como aconteceu neste mês de junho.