“Tirou o tecto a duas famílias”: Moradores de prédio em Braga acusam empreiteiro

O desespero tomou conta de duas famílias. Na terça-feira, viram os seus apartamentos, em Ferreiros, Braga, serem inundados durante um período de chuva intensa. Mas o mau tempo apenas trouxe ao de cima um problema que se arrasta há semanas. Os moradores do prédio acusam um empreiteiro, que tinha sido contratado para substituir o telhado, de não terminar o trabalho. Retirou as telhas antigas, mas não colocou as novas."Isto que ele fez é muito grave, tirou o tecto a duas famílias. O prédio está sem telhado há um mês e com estas intempéries ficou tudo cheio de água. Não sabemos quem é que vai pagar os estragos", conta Teresa Cruz, a moradora mais afetada, dando conta de que entregaram 11 mil euros ao empreiteiro.Os apartamentos do terceiro - e último - andar são os mais afetados. Estão inabitáveis devido às várias infiltrações. Os moradores vão ficar nas casas de amigos e familiares. Num dos apartamentos residem Teresa e os dois filhos, de 15 e 25 anos. No outro, um casal de idade avançada. "Os meus pais não podem cá ficar, não temos condições, estamos desesperados", diz a filha, Patrícia Silva.Num dos poucos contactos com os lesados, o empreiteiro garantiu que irá esta quinta-feira ao prédio fazer uma limpeza. O CM tentou contactar este responsável pela obra, mas sem sucesso.