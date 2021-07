Todos os casos detetados no início de julho no Alentejo, Açores e Madeira são da variante Delta

Todos os casos de Covid-19 detetados entre 5 a 11 de julho no Alentejo, Açores e Madeira são da variante Delta, segundo o relatório divulgado esta terça-feira do Intituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). A variante indiana é a que tem uma frequência relativa de 94.8% mantendo-se prevalente em todo o País.



Não foram registados casos da variante Lambda que apresenta circulação vincada nas regiões do Peru e do Chile. Também as variantes Beta e Gamma mantêm uma tendência baixa de crescimento.





