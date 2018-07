Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Todos os concelhos têm uma ambulância do INEM

Concelho de Castro Marim era o único do país ainda sem uma ambulância de socorro.

Todos os concelhos do continente têm, a partir desta quarta-feira, pelo menos uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com a abertura de um novo Posto de Emergência Médica em Castro Marim (Faro), informou fonte daquele instituto.



Com a entrada em atividade desta nova ambulância no sítio do Azinhal, no concelho de Castro Marim, o único do país ainda sem uma ambulância de socorro do instituto, o INEM completa a Rede Nacional de Ambulâncias, disponibilizando, pelo menos, uma em cada concelho de Portugal Continental.



Em comunicado, o INEM classifica a entrada em funcionamento do novo posto como "um marco na história da emergência médica pré-hospitalar, há muito ambicionado por todos os intervenientes do Sistema Integrado de Emergência Médica".



A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António, no concelho vizinho, fica responsável por garantir 24 sobre 24 horas o funcionamento da ambulância.



A viatura destina-se a prestar cuidados de saúde pré-hospitalares à população e a reforçar a assistência médica a situações de acidente ou doença súbita, lê-se no comunicado.



Castro Marim é também o único concelho do país sem uma corporação de bombeiros, serviço que é garantido pelos Bombeiros de Vila Real de Santo António.



A cerimónia que assinalou a entrada em funcionamento do novo Posto de Emergência Médica do INEM no Azinhal contou com a presença de representantes do instituto, da Câmara de Castro Marim e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António.